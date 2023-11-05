Burak Yılmaz'dan Bailly açıklaması

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Burak Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları:

'Terbiyesizlik yapandan alırım'

"Beşiktaş forması benim için çok değerli. Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Ben bu formayı elim titreyerek veriyorum. Verdiysem formasını almasını bilirim. Umurumda değil. Beşiktaş formasına terbiyesizlik yapandan alırım"





'Bailly, Tayfur'un yakasına yapıştı'

"Eric Bailly, Tayfur Bingöl'ün yakasına yapıştı. Bunu devam ettiremezsin. Beşiktaş formasını çekip öyle yakasına yapamazsın. Ben bunu yaptırtmam. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncumuza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmem, etmeyeceğim"





'Net söylüyorum'

"Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum"





'Başkanımla görüşeceğim'

"Yarın başkanımla görüşeceğim, 3 Aralık'a kadar ben kalacaksam bir isteğim olacak. Olmuyorsa ayrılacağım"





'Beşiktaş'ta kaos falan yok'

"Fenerbahçeliler hakemi söylüyor, Trabzonsporlular hakemi söylüyor, Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılanlar ortada. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu nedir? Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok"





İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı:

🚨 Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları pic.twitter.com/skfpAlFYpg — SPOR (@yenisafakspor) November 5, 2023















