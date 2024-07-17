Türk sporunun gelişimini destekleyen Trendyol dünyayı birleştiren spor organizasyonlarında Türkiye’yi temsil ediyor

Küresel spor organizasyonları, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor ve tüm sporseverleri birleştiren dönemler olarak hafızalarda yer alıyor. Her dört senede bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları da dünyanın merakla beklediği spor organizasyonlarının başında geliyor.





Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol sporu, ülkemizin ve dünyanın ortak bir değeri olarak görüyor. Türk sporunun ve Türk sporcularının yanında güçlü bir şekilde yer alarak dünyanın zirve spor organizasyonlarının bir parçası oluyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek finale yükselme başarısı elde ettiği UEFA EURO 2024™’ün tek Türk partneri Trendyol oldu. Ayrıca Trendyol, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partner”i olarak destekliyor.

Trendyol ile futbolun kalbi parklarda attı!

Trendyol, dünyada canlı yayınlarla milyonlarca kişinin izlediği maçlarda sağladığı görünürlükle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil etti. Trendyol ayrıca A Milli Futbol Takımları ve resmi sponsoru olarak tüm turnuva boyunca millilerimizin yanında yer aldı. UEFA EURO 2024™ şampiyonasında çeyrek final heyecanını yaşatan takımımızın Gürcistan, Portekiz, Çekya, Avusturya ve Hollanda ile oynadığı maçlar, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda yayınlandı. Binlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024™ macerasını parkta, dev ekranda hep beraber izledi.





Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda heyecan verici spor müsabakaları, yaz boyunca Trendyol sponsorluğunda ücretsiz olarak izleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi (VNL) müsabakalarının ve A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024™ maçlarının ardından Trendyol, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında 4 Ağustos’ta milli okçumuz Mete Gazoz’un mücadelesini ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya karşılaşmasını, 6 Ağustos’ta voleybol çeyrek finallerini, 8 Ağustos’ta voleybol yarı finallerini ve 11 Ağustos’ta voleybol finalini Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dev ekranda izlemek mümkün.

Dünyanın en büyük spor organizasyonuna Trendyol desteği

Geçmişi Antik Yunan’a dayanan Olimpiyat Oyunları, günümüzde dünyanın önde gelen en önemli spor etkinliği olarak kabul ediliyor. Baron Pierre de Coubertin tarafından, 1894 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kurulmasının ardından ilk modern Olimpiyat, 1896 tarihinde Atina’da gerçekleştirildi. Farklı spor branşlarında elit sporcuları ve milyonlarca seyirciyi bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü yayan Olimpiyat Oyunları, bu sene 26 Temmuz- 11 Ağustos tarihlerinde Paris ev sahipliğinde düzenleniyor.





Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 2021 yılından bu yana resmi sponsoru olan Trendyol, 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza atarak IOC’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partner”i oldu. Şirket, spora ve sporculara verdiği desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ile farklı bir noktaya taşıyor.

Türk sporunun gelişimine katkı sağlıyor

Trendyol, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında Türkiye’yi temsil ederken, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. 2021 yılından bu yana Türkiye Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsorluğunu üstleniyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan şirket, 2022 yılından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın da ana sponsoru. Trendyol, geçen yıl Milletler Ligi Şampiyonluğu ve CEV EuroVolley şampiyonluğu ile Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları’nın, kupaya uzanan yolculuklarında yanlarında yer aldı. Şirket, bu sene de takımımızın, Olimpiyat serüvenine ortak olacak.





Türk sporunun sürdürülebilirliğine katkı hedefi doğrultusunda Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları’nı da destekliyor.





Olimpiyat ruhunu yaşatan oyuncaklar bu sergide!

Trendyol'un desteğiyle hayata geçirilen ve küratörlüğünü şair ve yazar Sunay Akın ve Aslı Nuhoğlu’nun üstlendiği “Sporun Oyuncakları” sergisi de Olimpiyat heyecanını oyuncakların büyüleyici atmosferiyle birleştiriyor. 19 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaret edilebilecek sergide, geçmişten günümüze uzanan geniş bir yelpazede, çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergileniyor. Aynı zamanda, İBB ve TMOK ortaklığında Kadıköy Festival Park’ta olimpiyatlar boyunca açık kalacak Paris 2024 Team Türkiye Evi etkinlik alanında, Trendyol sponsorluğunda “Sporun Oyuncakları” sergisi için çocuklara biletler hediye edilecek.







