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Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni iki golle geçti ve son 16 turuna yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası: Kayserispor-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti ve golleri kim attı?
Olivier Kemen'in rakibiyle girdiği top kapma mücadelesi

Süper Lig ekibi Kayserispor, 1. Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşılaştı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Gökhan Sazdağı ve 76. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Bu sonuçla adını üst tura yazdıran Kayserispor'un son 16'daki rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Kayserispor-Gençlerbirliği maç özeti

29. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah Başsan'ın ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağ'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

76. dakikada sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Onur Bulut'un pasında altıpas içerisinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

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