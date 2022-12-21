ÖZET | Alanyaspor 3-2 Eyüpspor

Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Alanyaspor, Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Kaan ile 1-0 öne geçti. İkinci yarı başlarında penaltı kazanan Alanya Ahmed Hassan ile yararlanamadı fakat daha sonra Zinedine Ferhat ile eşitliği yakaladı.

Daha sonra Ahmed Hassan ile yine penaltıdan yararlanamayan Alanya çok geçmeden yine Mısırlı futbolcunun attığı golle öne geçti fakat koruyamadı. Eyüpspor'da Taşkın'ın golü maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda ise Doumbia son sözü söyledi ve Alanya turu atlayan taraf oldu.

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Alanyaspor-Eyüpspor maç özeti

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