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ÖZET | Alanyaspor 3-2 Eyüpspor

Türkiye Kupası 5. turunda Alanyaspor evinde 2-2 uzatmalara giden maçta Eyüpspor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu maçın gollerine ve özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Alanyaspor-Eyüpspor 3-2 maç özet, golleri izle
ÖZET | Alanyaspor 3-2 Eyüpspor maç özeti izle, golleri izle

Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Alanyaspor, Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Kaan ile 1-0 öne geçti. İkinci yarı başlarında penaltı kazanan Alanya Ahmed Hassan ile yararlanamadı fakat daha sonra Zinedine Ferhat ile eşitliği yakaladı.

Daha sonra Ahmed Hassan ile yine penaltıdan yararlanamayan Alanya çok geçmeden yine Mısırlı futbolcunun attığı golle öne geçti fakat koruyamadı. Eyüpspor'da Taşkın'ın golü maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda ise Doumbia son sözü söyledi ve Alanya turu atlayan taraf oldu.

Alanyaspor-Eyüpspor maç özeti

Alanyaspor-Eyüpspor maç özetini izlemek için tıklayınız...

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