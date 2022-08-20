ÖZET | Tuzlaspor - Bandırmaspor: 0-2

1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor sahasında Bandırmaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Kerim Avcı kaydetti.

Tuzlaspor-Bandırmaspor maçının özeti

16. dakikada Cisse’nin sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Demirci’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Gkelios’ta kaldı.

37. dakikada sol tarafta topa hareketlenen Caner, son çizgiden içeriye aktardığı pasında Mehmet Özcan’ın etkisiz şutunu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Kerim Avcı, yerden sert vuruşta kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

56. dakikada Levent Ayçiçek’in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Emre kornere çeldi.

60. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Kone, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gkelios iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Sedat’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Kerim Avcı’nın gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Kerim’in ikinci şutunda top az farkla üstten dışarı gitti. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Olatunbosun’un eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktada topun üzerine gelen Kerim Avcı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

Mücadele 2-0 sona erdi.

İlk 3 puan

Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor ilk 3 puanını alırken, Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı. Gelecek hafta Bandırmaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Tuzlaspor ise deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.