UEFA Avrupa Ligi: Inter - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde son finalist belli oluyor: Inter - Shakhtar Donetsk
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalya temsilci Inter ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan UEFA Avrupa Ligi finalinde, Manchester United'ı 2-1 yenen Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Bütün bu soruların cevabını haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Bugün ise İtalya temsilcisi Inter ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk final mücadelesi için karşı karşıya gelecek.
Inter bir önceki turda Almanya temsilcisi Bayaer Leverkusen'i elemiş ve adını yarı finale yazdırmıştı. Shakhtar Donetsk ise İsviçre ekibi Basel'i yenerek finale yükselmişti.
Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Inter'de 2 isim ön plana çıkıyor
Inter'ın en büyük gol silahları her zamanki gibi Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez olacak. İki oyuncu da atacakları gollerle takımını finale çıkartmak istiyor. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Antonio Conte, "Rakibimize saygımız var, hatta kupada şu ana kadar oynadığımız en zor rakip olacak ancak biz de yarı finale kadar hak ederek geldik ve hedefimiz finale yükselmek" ifadelerini kullandı.
"Amacımız finale yükselmek"
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Luis Castro, "Bu maça, yarı finale büyük bir tutkuyla hazırlandık. Amacımız finale yükselmek" dedi.
Yorum