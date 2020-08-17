UEFA Avrupa Ligi'nde son finalist belli oluyor: Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Bugün ise İtalya temsilcisi Inter ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk final mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Inter bir önceki turda Almanya temsilcisi Bayaer Leverkusen'i elemiş ve adını yarı finale yazdırmıştı. Shakhtar Donetsk ise İsviçre ekibi Basel'i yenerek finale yükselmişti.

Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Inter'de 2 isim ön plana çıkıyor

Inter'ın en büyük gol silahları her zamanki gibi Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez olacak. İki oyuncu da atacakları gollerle takımını finale çıkartmak istiyor. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Antonio Conte, "Rakibimize saygımız var, hatta kupada şu ana kadar oynadığımız en zor rakip olacak ancak biz de yarı finale kadar hak ederek geldik ve hedefimiz finale yükselmek" ifadelerini kullandı.

"Amacımız finale yükselmek"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Luis Castro, "Bu maça, yarı finale büyük bir tutkuyla hazırlandık. Amacımız finale yükselmek" dedi.

Muhtemel 11'ler

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukak

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Junior Moraes

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Manchester United'ı da devirdi (ÖZET) Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaştı.Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla ile tek şampiyonluğunu 2017'de kazanan Manchester United arasındaki mücadele, Almanya'nın Köln kentinde oynandı.Hakem Felix Brych, 7. dakikada Rashford'a Sevilla ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını 9. dakikada gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.Eşitlik geldi 26. dakikada sol kanattan gelişen Sevilla atağında Reguilon'un yerden yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Suso, takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.Manchester Unitedlı oyuncular, ikinci yarının ilk 10 dakikasında net gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Bounou'yu geçmeyi başaramadı.Sevilla finaldeJesus Navas'ın sağdan yaptığı ortada, Manchester United savunmasının altı pas içinde unuttuğu De Jong, 78. dakikada skoru 2-1'e getirdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve Sevilla 2-1'lik skorla 6. kez adını finale yazdırdı.Sevilla Manchester United özetiSevilla, Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.▶️ ¡𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢! ⚪🔴#WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/rp7r90PLSp— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2020

Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET) UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu. Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.Inter Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayınız.Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)⏹️ | FINITAAAAA!!!Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣⚽️ #Barella (15')⚽️ #Lukaku (21')⚽️ Havertz (24')#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs— Inter (@Inter) August 10, 2020