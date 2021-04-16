UEFA 'deplasman golü' avantajını sonlandırıyor

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı.
Özellikle Avrupa kupası karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.
- İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eliminasyondan oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.
UEFA, Roma'da oynanacak EURO 2020 maçlarının en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını duyurdu https://t.co/DQqK3MsCKA
UEFA, Roma'da oynanacak EURO 2020 maçlarının en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını duyurdu https://t.co/DQqK3MsCKA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 14, 2021