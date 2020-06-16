UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA kararını verdi: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA'nın 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon’a aldığı, 2021 finalini ise seyircili olarak İstanbul’da oynatmaya karar verdiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Olimpiyat Stadı

Olimpiyat Stadı

UEFA’nın Avrupa kupaları konusunda yarın yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi belli oldu. İstanbul’un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA’ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. UEFA’da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon’a verildi. UEFA, Türkiye’nin isteği üzerine de 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul’a verdi.

  • UEFA’nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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