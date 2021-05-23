Uğur Çiftçi'den sezona damga vuran istatistik: Yerliler arasında zirvede

Sivasspor’un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en fazla top kapan yerli oyuncu oldu.

Uğur Çiftçi, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 41 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 kez asist yaptı.

39 kez ilk 11’de yer alan ve 7 kez sarı kartla cezalandırılan Çiftçi, 3 bin 521 dakika sahada kaldı.

2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla top kapan ilk 5 oyuncu şöyle:

Obinna Nwobodo: 66 (Göztepe)

Stelios Kıtsiou: 63 (MKE Ankaragücü)

Lucas Biglia: 62 (Fatih Karagümrük)

Uğur Çiftçi: 59 (Sivasspor)

Atakan Rıdvan Çankaya: 51 (Ankaragücü)

SPOR Sezonun en yerli takımı Göztepe oldu



