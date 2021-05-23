Spor Uğur Çiftçiden sezona damga vuran istatistik Yerliler arasında zirvede
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Uğur Çiftçi'den sezona damga vuran istatistik: Yerliler arasında zirvede

Sivasspor’un defans oyuncusu Uğur Çiftçi, 59 kez ile sezonun en fazla top kapan yerli ismi oldu. İlk sırada ise Göztepe forması giyen Obinna yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Uğur Çiftçiden sezona damga vuran istatistik: Yerliler arasında zirvede
Uğur Çiftçi'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sivasspor’un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en fazla top kapan yerli oyuncu oldu.

Uğur Çiftçi, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 41 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 kez asist yaptı.

39 kez ilk 11’de yer alan ve 7 kez sarı kartla cezalandırılan Çiftçi, 3 bin 521 dakika sahada kaldı.

2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla top kapan ilk 5 oyuncu şöyle:

  • Obinna Nwobodo: 66 (Göztepe)
  • Stelios Kıtsiou: 63 (MKE Ankaragücü)
  • Lucas Biglia: 62 (Fatih Karagümrük)
  • Uğur Çiftçi: 59 (Sivasspor)
  • Atakan Rıdvan Çankaya: 51 (Ankaragücü)

Sezonun en yerli takımı Göztepe oldu
SPOR
Sezonun en yerli takımı Göztepe oldu


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