Bu haftayı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle tamamladık.
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında ilk haftayı yenilgisiz kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Kopenhag'la 2-2 berabere kalarak ülke puanına 0.25'lik katkı sağladı.
Fenerbahçe, evinde ağırladığı Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek ülke puanını 0.5 puan yükseltti.
Ülke sıralamasında 8. sıradaki Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda karşılaşan Beşiktaş ise en kritik puanı kazandırdı. Bir puanla dönen temsilcimiz, 0.25 puan getirdi.
Türkiye, 33.850 puanla 9. sıradaki yerini korurken, Belçika'ya 0.2 puan daha yaklaştı. Türkiye, sezonu ilk 10 içinde bitirirse 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkını elde edecek.
1. İngiltere: 90.303
2. ispanya: 76.864
3. İtalya: 73.141
4. Almanya: 71.195
5. Hollanda: 55.700
6. Fransa: 53.831
7. Portekiz: 48.982
8. Belçika: 39.200
10. İskoçya: 32.050
11. Avusturya: 30.400
12. İsviçre: 29.975