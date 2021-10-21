Ülker Stadyumu'nda ilginç anlar: Basın toplantısında elma yedi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp’i konuk edeceği maç öncesi Danimarkalı futbolcu Viktor Fischer'ın basın toplantısındaki rahat hareketleri dikkati çekti.
Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, tercümanın konuşmasını çevirdiği sırada yanında getirdiği elmayı yedi.
Fischer'ın elma yerken çıkardığı seslerin mikrondan duyulması, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
İşte o anlar:
🍏Antwerp'li Viktor Fischer, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın basın toplantısında elma yedi. #UEL pic.twitter.com/E4SFtSIYuI
🍏Antwerp'li Viktor Fischer, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın basın toplantısında elma yedi. #UEL pic.twitter.com/E4SFtSIYuI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 21, 2021