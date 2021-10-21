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Ülker Stadyumu'nda ilginç anlar: Basın toplantısında elma yedi

Royal Antwerpli futbolcu Viktor Fischer, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında elma yiyerek ilginç görüntüler verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülker Stadyumunda ilginç anlar: Basın toplantısında elma yedi
Elma yerken çıkardığı sesler mikrofondan duyuldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp’i konuk edeceği maç öncesi Danimarkalı futbolcu Viktor Fischer'ın basın toplantısındaki rahat hareketleri dikkati çekti.

Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, tercümanın konuşmasını çevirdiği sırada yanında getirdiği elmayı yedi.

Fischer'ın elma yerken çıkardığı seslerin mikrondan duyulması, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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