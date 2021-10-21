Fenerbahçe siftah peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edecek.

İlk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, bugün kazanarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Frankfurt’a ise 1-0 yenilen son sıradaki Antwerp ise henüz puan alamadı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan ile UEFA’ya verilen listede yer almayan Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Sezon başında Antwerp’e kiralanan Samatta ile bonservisiyle gönderilen Frey, şans bulması halinde Fenerbahçe’ye karşı mücadele edecek.

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STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Sergei Ivanov (Rusya)

Sergei Ivanov (Rusya) SAAT: 19.45 / YAYIN: Exxen

19.45 / Exxen FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Osayi-Samuel, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Osayi-Samuel, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Vitor Pereira ROYAL ANTWERP: Butez, Buta, Almeida, Dessoleil, Laet, Benson, Verstraete, Nainggolan, Fischer, Eggestein, Samatta

Butez, Buta, Almeida, Dessoleil, Laet, Benson, Verstraete, Nainggolan, Fischer, Eggestein, Samatta TEKNİK DİREKTÖR: Brian Priske

🏆 #UEL

🆚 Royal Antwerp

🗓 21 Ekim Perşembe

🕗 19.45

🏟 @ulkerstadyumu

📲 #FBvRAFC

📺 @exxentr pic.twitter.com/4P7H7twVEo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2021