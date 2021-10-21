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Fenerbahçe siftah peşinde

Grubunda birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bugün sahasında Royal Antwerp'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler maçı kazanarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe siftah peşinde
Sarı-lacivertli futbolcuların gol sevinci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edecek.

İlk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, bugün kazanarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Frankfurt’a ise 1-0 yenilen son sıradaki Antwerp ise henüz puan alamadı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan ile UEFA’ya verilen listede yer almayan Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Sezon başında Antwerp’e kiralanan Samatta ile bonservisiyle gönderilen Frey, şans bulması halinde Fenerbahçe’ye karşı mücadele edecek.

  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Sergei Ivanov (Rusya)
  • SAAT: 19.45 / YAYIN: Exxen
  • FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Osayi-Samuel, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
  • TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
  • ROYAL ANTWERP: Butez, Buta, Almeida, Dessoleil, Laet, Benson, Verstraete, Nainggolan, Fischer, Eggestein, Samatta
  • TEKNİK DİREKTÖR: Brian Priske

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