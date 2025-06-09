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Uluslar Ligi finalinde bir taraftar tribünden düştü: Hayatını kaybetti

Uluslar Ligi finalinde bir taraftar tribünden düştü: Hayatını kaybetti

17:039/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Taraftarın 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü öğrenildi.
Taraftarın 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü öğrenildi.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan karşılaşmanın uzatma devresinde bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti.

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.


UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.


Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.


Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.






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