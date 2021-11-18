Ümit Karan: "Oynasaydım Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik"

Ümit Karan'dan müthiş rövaşata

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 12. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kendisine verilen ödülü aldıktan sonra sahnede müthiş bir röveşata attı



