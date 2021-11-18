Ümit Karan: "Oynasaydım Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik"

Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankaraspor ve Eskişehirspor formalarını giyen Ümit Karan, 14 yıllık Süper Lig kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Attığı şık gollerle Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Karan, sarı-kırmızılı takımdaki dönemiyle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Ümit Karan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım"
- "Büyük maçlarda şansım tutuyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atınca piyasa yapmak daha kolay oluyordu. Tuttuğum takım Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım, uyuyamadım."
"Parasız pulsuz oynadık"
- "Galatasaray'a geldiğimde bizim takıma çok sallıyorlardı. Onlar salladıkça biz kazanıyorduk. Bunda Lucescu'nun da payı çok büyüktü, iyi bir taktisyendi. Acayip bir ruh vardı. 1996-2000 ruhu bizde devam etti. O sezon parasız pulsuz oynadık. 6-7 ay maaş almadığımı biliyorum."
"3. yıldızı takmak başka bir duyguydu"
- "İlk sezonumda Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerim çok özeldi. Süper Lig'de Kocaeli deplasmanında 3. yıldızı takmak başka bir duyguydu."
"Beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk"
- "Fatih Hoca'nın dönüşüyle bir anda kendimi kulübede buldum. Yeni transferler yapıldı. Antrenmanda sürekli çalışan ama forma bulamayan bir futbolcu oldum. İkinci yarıda hoca bana forma verdi ve 18 gol attım ama Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Hoca belki beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk."
"Tek başıma maçı 6-0 yapabilirmişim"
- "Her Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyordum. 2002-03 sezonunda ilk yarıdaki maçta hocam bana forma vermemişti, üzülmüştüm. İkinci yarıdaki ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Maçı izledim, tek başıma maçı 6-0 yapabilirmişim."
"Hagi istemedi, Galatasaray'dan ayrıldım"
- "Hagi geldikten sonra, 'Ümit ve Saidou'yu istemiyorum' dedi. Mönchengladbach ile anlaşacakken eşimle tanıştım. Ya Samet Hoca'yla Ankaraspor'da oynayacaktım ya da Almanya'ya gidecektim. Son bir deneyeyim dedim. İyi bir performans sergiledim Ankaraspor'da. Her golüm muhteşemdi."
"Gerets'e 'Galatasaray'dan ayrılırım' dedim"
- "5 maçta 6 gol atmışım. Gerets bana, 'Fenerbahçe maçında seni oynatmayacağım' dedi. 'Galatasaray'dan ayrılırım' dedim. Maç sonu röportajda 'Galatasaray'dan ayrılacağım' dedim. Sonrasında barıştık, çok da iyi oldu aramız."
"Arda gelmese şampiyon olurduk"
- "Arda (Turan), Galatasaray'a geldi ve çok katkı sağladı. Ancak Arda'nın gelişi sistemimizi bozdu bizim. Arda'ya, 'Sen gelmeseydin biz bir sene daha şampiyon olurduk' dedim. Bana çok goller attırdı ama illaki biri kenarda oturacaktı."
"Galatasaray'dan kovulmama gerek yoktu"
- "Galatasaray'dan ayrılmak istemedim. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istedim. Ancak bazı şartlar oluşmadı. Kötü bir sezon geçirdim diye Galatasaray'dan kovulmama gerek yoktu. Hayatımda en üzüldüğüm dönemlerden birisi Galatasaray'dan ayrılmak oldu."
"Özhan Canaydın'ın sözleri beni çok etkilemişti"
- "Özhan Canaydın bana 'Fenerbahçe'ye gidersen futbolcu Ümit Karan olursun, bırakınca sadece Ümit Karan olursun. Ancak Galatasaray'da kalırsan futbolu bırakınca Galatasaraylı Ümit Karan olarak kalırsın' demişti. Çok etkilenmiştim."