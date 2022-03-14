Spor Ümit Karandan sürpriz imza İşte yeni takımı
FUTBOL FUTBOL

Ümit Karan'dan sürpriz imza: İşte yeni takımı

Uşakspor, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ümit Karan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ümit Karandan sürpriz imza: İşte yeni takımı
Ümit Karan son olarak İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, sosyal medya hesabı üzerinden yeni teknik direktörünü açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takımda forma terleten 45 yaşındaki Ümit Karan’la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor yaptığı açıklamada, “Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ümit Karan: "Bu oyuncuların Burak Elmas 'Alalım' demedi"
SPOR
Ümit Karan: "Bu oyuncuların Burak Elmas 'Alalım' demedi"


Değişim uydu fotoğraflarında

Değişim uydu fotoğraflarında

​Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başladı.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul'da turuncu alarm kalktı.
Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar SİHAlar ülkemde konuşlandırılırsa çok memnun oluruz

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Çeçen lider Kadirov Ukrayna'da olduğunu açıkladı

​Valiliklerden tatil açıklamaları geliyor.

Savaşın en acı yüzünü paylaşıp mesajını verdi.

Yedi araç<br>birbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

TAG otoyolunda zincirleme kaza: Yaralılar var.

​Rusya, geçen haftadan beri Ukrayna'nın batısındaki askeri üsleri vuruyor.

Ardı ardına<br>Türkiye'ye giriş yapıyorlar

Ardı ardına
Türkiye'ye giriş yapıyorlar

​Üçüncü gemi de gece saatlerinde Boğaz'dan geçti.
Ürün sağlamayı bırakın

Ürün sağlamayı bırakın

​Zelenskiy'den teknoloji devlerine Rusya çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.