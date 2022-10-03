Spor Ismaelden Weghorsta Böyle devam et
FUTBOL FUTBOL

Ismael'den Weghorst'a: Böyle devam et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı sonrası Weghorst'la yaşadığı diyalog hakkında konuştu. Fransız çalıştırıcı, kaçırdığı pozisyonlar sonrası büyük üzüntü yaşayan Hollandalı futbolcuyu teselli ettiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael Fenerbahçe sonrası Weghorstla ne konuştu?
İkilinin maç sonu konuşması dikkati çekmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı pozisyona verdiği tepki ve Hollandalı futbolcu ile maç sonu girdiği diyalog hakkında konuştu.

"Gol sandım"

Mücadelenin son anlarında Wout Weghorst'un direkten dönen topu sonrası yaşadıklarını anlatan Ismael, "O esnada hissettiklerimi statta herkes hissetti. Ben de gol sandım. Weghorst kafaya iyi yükseldi, orta iyiydi, her şey pozisyonun gol olması için müsaitti ama bir türlü top içeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı, topun içeri girmesini çok isterdik" ifadelerini kullandı.

'Bu şekilde devam et' dedim


Maç sonunda Weghorst'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ismael, "Gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. 3 puanı kazanmak için her şeyi yaptığımızı söyledim" değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Uzun süredir böylesini görmedim
SPOR
Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Uzun süredir böylesini görmedim


Taraftar sayısı şaşırttı

Taraftar sayısı şaşırttı

​Karagümrük-İstanbulspor maçındaki taraftar sayısı eleştiri konusu oldu.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Higuain, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Gol olacağını anlamıştım

'Gol olacağını anlamıştım'

​Trabzonsporlu futbolcular, Kayseri dönüşü galibiyeti değerlendirdi.
Owen'ın <br>rekorunu da kırdı

Owen'ın
rekorunu da kırdı

​Erling Haaland Premier Lig tarihini yeniden yazıyor.
'Gelişin' mesajı

'Gelişin' mesajı

İdeal kadrosunu oturtan Jesus, üç futbolcudan ilerleme bekliyor.
'Üç dakika ceza'

'Üç dakika ceza'

​Süper Lig için dikkati çeken yeni kural önerisi.
Gövde gösterisi

Gövde gösterisi

​Manchester derbisinde kazanan 6 golle City oldu.
Sivas taraftarı<br> tepki gösterdi

Sivas taraftarı
tepki gösterdi

Hatayspor yenilgisi sonrası tribünler Başkan Otyakmaz'ı istifaya çağırdı.
'Uzun süredir <br>böylesini görmedim'

'Uzun süredir
böylesini görmedim'

​Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili şaşkınlığını dile getirdi.
Formalarını <br>sahada bıraktılar

Formalarını
sahada bıraktılar

​Futbolcular 'Biz il takımıyız" diyerek isyan etti.
Galatasaray'da <br>8+3 problemi

Galatasaray'da
8+3 problemi

​Okan Buruk ilk 11 için yeni formül arıyor.
'Gidebildiğimiz yere<br>kadar götüreceğiz'

'Gidebildiğimiz yere
kadar götüreceğiz'

Hatayspor'a mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Penaltı atamıyor

Penaltı atamıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.