Ismael'den Weghorst'a: Böyle devam et

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı pozisyona verdiği tepki ve Hollandalı futbolcu ile maç sonu girdiği diyalog hakkında konuştu.

"Gol sandım"

Mücadelenin son anlarında Wout Weghorst'un direkten dönen topu sonrası yaşadıklarını anlatan Ismael, "O esnada hissettiklerimi statta herkes hissetti. Ben de gol sandım. Weghorst kafaya iyi yükseldi, orta iyiydi, her şey pozisyonun gol olması için müsaitti ama bir türlü top içeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı, topun içeri girmesini çok isterdik" ifadelerini kullandı.

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👀 Beşiktaş, Wout Weghorst ile gole çok yaklaştı! #BJKvFB pic.twitter.com/QGLlWVlyiD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 2, 2022

'Bu şekilde devam et' dedim

Maç sonunda Weghorst'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ismael, "Gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. 3 puanı kazanmak için her şeyi yaptığımızı söyledim" değerlendirmesinde bulundu.

⚫⚪ Valerien Ismael, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Wout Weghorst'u teselli etti. #OlmazsanOlmaz pic.twitter.com/yfQ3IwrRLg — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 2, 2022

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