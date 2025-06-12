Vali Gül’den Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında İstanbul Valisi Davut Gül'ü ağırladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Davut Gül'ü Tüpraş Stadı'ndaki makamında ağırladı. Ziyarette kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam da hazır bulundu.
Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül'e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykelini hediye etti.