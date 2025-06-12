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Bakan Uraloğlu’ndan Türk boksuna destek

Bakan Uraloğlu’ndan Türk boksuna destek

16:4812/06/2025, Perşembe
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Hekimoğlu'na ziyaretinin, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştiği ifade edildi.


Ziyaret sırasında Suat Hekimoğlu'nun, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgiler verdiği aktarıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, "Türkiye Boks Federasyonu, ülkemizin en başarılı federasyonlarından biri haline gelmiştir. Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" görüşlerine yer verdi.





#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Türkiye Boks Federasyonu
#Abdulkadir Uraloğlu
#Suat Hekimoğlu
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