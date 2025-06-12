Bakan Uraloğlu’ndan Türk boksuna destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, "Türkiye Boks Federasyonu, ülkemizin en başarılı federasyonlarından biri haline gelmiştir. Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" görüşlerine yer verdi.