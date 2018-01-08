Van Persie-Bilal takasına doğru

Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Feyenoord’da forma giyen milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu’nu transfer etmek için girişimlere başladı. Hollanda kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Kuyt referans oldu

Sezonun ilk yarısında 5 maçta forma giyen Bilal'in de teklife sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt da Bilal Başacıkoğlu için yönetime olumlu referans verdiği belirtildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yabancı kontenjanı sorunu yaşanmayacak olması nedeniyle bu transferi istediği öğrenildi.

Van Persie ile takas planı

Fenerbahçe yönetiminin, yolları ayırmayı planladığı Robin van Persie ile Bilal'ın takası için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, van Persie’nin ücretinin bir bölümünü ödeyerek tecrübeli golcüyle yolları ayırmayı planladığı da belirtildi.