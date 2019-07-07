SÜPER LİG

Vedat Muriç'in bonservisini Galatasaraylı yönetici açıkladı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için adeta savaş verdiği Vedat Muriç, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek. Kosovalı futbolcuyu ezeli rakibinin elinden alarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'nin yıldız isim için ödeyeceği bonservis bedeli ise tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Vedat Muriç, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Vedat Muriç, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fotoğraf: MUSTAFA AKIN

Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in bonservis bedeline ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Özüdoğru, Twitter hesabından yazdığı mesajında 1.5 milyon euro + 4 milyon euro + 4 futbolcu şeklinde ifadeler kullandı.

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken sarı lacivertlilere yakın spor yazarları Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3.5 milyon euro + 4 futbolcu ödeyeceğini yazdı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek 4 futbolcudan birinin Oğuz Kağan olduğu belirtildi.

  • Türkiye’de 4. sezonunu geçiren Vedat Muriç, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırmıştı.


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