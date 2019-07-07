Vedat Muriç'in bonservisini Galatasaraylı yönetici açıkladı

Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in bonservis bedeline ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Özüdoğru, Twitter hesabından yazdığı mesajında 1.5 milyon euro + 4 milyon euro + 4 futbolcu şeklinde ifadeler kullandı.

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken sarı lacivertlilere yakın spor yazarları Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3.5 milyon euro + 4 futbolcu ödeyeceğini yazdı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek 4 futbolcudan birinin Oğuz Kağan olduğu belirtildi.

Galatasaray Yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Vedat Muriç'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. pic.twitter.com/l4GGQg4QOk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Temmuz 2019

Türkiye’de 4. sezonunu geçiren Vedat Muriç, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırmıştı.



Geçtiğimiz sezon Rizespor'a 17 gol 8 asistlik katkıda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kaç gol atar? pic.twitter.com/vzxe9VRyHP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Temmuz 2019



