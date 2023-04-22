Vedat Muriqi futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı: Menajerime ilettim

Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro
La Liga'da Real Mallorca formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi, kariyer planlaması hakkında konuştu. Bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 kez fileleri havalandıran ve 3 de asist kaydeden Kosovalı oyuncu, futbolu Mallorca'da bırakmak istediğini söyledi.
İspanyol basınına konuşan 28 yaşındaki golcü, "Hedefim Mallorca için oynamak ve bu kulüpte bir şeyler kazanabilmek. Geldiğimde birçok şüphem vardı, çünkü son imzam benim için iyi gitmemişti. İlk günden beri burada kendimi evimde gibi hissettim. Sözleşmemde 1,5 yılım daha var ve menajerime teklif vermesini istemediğimi söyledim çünkü kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek ve bir şeyler kazanmak istiyorum. Evinizde hissettiğiniz bir takımla bir şeyler kazanabilmek çok değerli" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takımdan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Muriqi, oradan da Real Mallorca'ya imza atmıştı.