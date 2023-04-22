Vedat Muriqi futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı: Menajerime ilettim

İspanyol basınına konuşan 28 yaşındaki golcü, "Hedefim Mallorca için oynamak ve bu kulüpte bir şeyler kazanabilmek. Geldiğimde birçok şüphem vardı, çünkü son imzam benim için iyi gitmemişti. İlk günden beri burada kendimi evimde gibi hissettim. Sözleşmemde 1,5 yılım daha var ve menajerime teklif vermesini istemediğimi söyledim çünkü kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek ve bir şeyler kazanmak istiyorum. Evinizde hissettiğiniz bir takımla bir şeyler kazanabilmek çok değerli" ifadelerini kullandı.