|
Reklam
Reklam
Spor

Vedat Muriqi futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı: Menajerime ilettim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, Real Mallorca'da mutlu olduğunu ve kariyerine İspanyol ekibinde nokta koymak istediğini söyledi.

12:18 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro

La Liga'da Real Mallorca formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi, kariyer planlaması hakkında konuştu. Bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 kez fileleri havalandıran ve 3 de asist kaydeden Kosovalı oyuncu, futbolu Mallorca'da bırakmak istediğini söyledi.


Tekliflere kapıları kapattı

İspanyol basınına konuşan 28 yaşındaki golcü, "Hedefim Mallorca için oynamak ve bu kulüpte bir şeyler kazanabilmek. Geldiğimde birçok şüphem vardı, çünkü son imzam benim için iyi gitmemişti. İlk günden beri burada kendimi evimde gibi hissettim. Sözleşmemde 1,5 yılım daha var ve menajerime teklif vermesini istemediğimi söyledim çünkü kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek ve bir şeyler kazanmak istiyorum. Evinizde hissettiğiniz bir takımla bir şeyler kazanabilmek çok değerli" ifadelerini kullandı.


Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takımdan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Muriqi, oradan da Real Mallorca'ya imza atmıştı.









#La Liga
#Real Mallorca
#Vedat Muriqi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.