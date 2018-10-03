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Veli Kavlak, West Ham United'ın kapısından döndüğünü açıkladı

Veli Kavlak kapısından döndüğü kulübü açıkladı

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Veli Kavlak, Slaven Bilic'in kendisini West Ham United'a aldırmak istediğini ancak sakatlığı nedeniyle gidemediğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Veli Kavlak 8 sezon boyunca Beşiktaş forması giymişti.

Veli Kavlak 8 sezon boyunca Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli isim, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Slaven Bilic, beni geçmişte West Ham için istemişti ama sakatlık oldu ve gidemedim. Sakatlıktan dönmeye çalışıyorum mücadele ediyorum.

"Atiba Beşiktaş'ın en iyisi"

  • Atiba, bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu benim için, tabi takımda starlar var ama onun oyunu bambaşka benim fikrime göre takımın en iyi futbolcusu. Atiba ile arada mesajlaşıyoruz. Adem Ljac'i bende beğeniyorum, kumaşı iyi bir futbolcu faydalı oynuyor.

Beşiktaş'ta Veli Kavlak dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Veli Kavlak dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alan Veli Kavlak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluşun son dakika geçtiği habere göre Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshetti.Yaşadığı sakatlıklarla uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, siyah-beyazlı takıma 2011-2012 sezonunda Repid Wien'den 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla çıktığı 152 maçta 8 gol atarken 15 de asist kaydetmişti.

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