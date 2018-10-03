Veli Kavlak kapısından döndüğü kulübü açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli isim, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Slaven Bilic, beni geçmişte West Ham için istemişti ama sakatlık oldu ve gidemedim. Sakatlıktan dönmeye çalışıyorum mücadele ediyorum.

"Atiba Beşiktaş'ın en iyisi"

Atiba, bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu benim için, tabi takımda starlar var ama onun oyunu bambaşka benim fikrime göre takımın en iyi futbolcusu. Atiba ile arada mesajlaşıyoruz. Adem Ljac'i bende beğeniyorum, kumaşı iyi bir futbolcu faydalı oynuyor.