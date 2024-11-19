Victor Nelsson’a özel terapİ

Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11’ini belirlemeye çalışıyor. Davinson Sanchez’in kart cezalısı olması sebebiyle Victor Nelsson’u stoperde oynatmayı planlayan Buruk, Danimarkalı oyuncuyu terapiye alacak. Yedek kaldığı için mutsuz olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, milli takım dönüşünde Okan Buruk ve ekibi tarafından motive edilecek.





TÜM KAYIPLAR NELSSON’LA

Galatasaray, bu sezon tüm yenilgilerini Sanchez’in yerine Nelsson’un forma giydiği maçlarda yaşadı. Süper Kupa’da 5-0’lık Beşiktaş hezimetinde ve Young Boys’a karşı kaybedilen 2 maçta Danimarkalı stoper forma giyiyordu. Ayrıca Süper Lig’de yaşanan tek puan kaybı da Nelsson’un oynadığı Kasımpaşa maçında geldi.





AYRILMAK İSTİYOR

Yedek kulübesine hapsolan Nelsson, devre arasında ayrılmayı planlıyor. İspanya ve İngiltere’den talipleri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Galatasaray da 15 milyon Euro gelir bekliyor.





Jelert solda denenecek

Galatasaray’ın 9 milyon Euro yatırımla transfer ettiği Elias Jelert, sağ bekte varlık gösteremedi. Kaan Ayhan’dan formayı alamayan Danimarkalı oyuncu bu kez de sol bek olarak denenecek. İsmail Jakobs’un yokluğunda teknik direktör Okan Buruk, Jelert’i defansın solunda görevlendirmeyi düşünüyor. 21 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, Jelert'i kazanmaya çalışıyor.





Bir gün idman bir gün izin

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray bugünü izinli geçirecek.











