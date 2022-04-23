Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Vincenzo Montella İnanılmaz gülünç buluyorum
FUTBOL FUTBOL

Vincenzo Montella: 'İnanılmaz gülünç buluyorum'

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakem hatalarına isyan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vincenzo Montella: İnanılmaz gülünç buluyorum
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'dan en az bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Adana Demirspor deplasmanında bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 75. dakikada Vargas attı. Ayrıca ev sahibi ekipte Remy 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

"Trabzonspor'u tebrik ederim"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakem hatalarına isyan etti. Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Ligin başından beri hak ederek kazandıklarını düşünüyorum. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele etti."

"İnanılmaz gülünç buluyorum"

"Maçın gidişatını değiştiren pozisyonlar oldu. Hakemler tarafından bazı kararlar vardı, 40 yıllık deneyimim var, VAR'ın olduğu dönemde böyle bir penaltı verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum. Böyle bir pozisyonda nasıl penaltı verilir? Gerçekten inanamadım."

  • "Balotelli'nin değil, hakemin eksikliğini hissettim"
  • "Karşılaşmada Balotelli'nin değil, dengeli bir hakemin eksikliğini hissettim. Şu anda hala Avrupa yarışının içindeyiz ama son 10 maçtır pozisyonların genelinde bize karşı çalınan bir durum var."

Şampiyonluğa son 90 dakika
SPOR
Şampiyonluğa son 90 dakika

O Allahın elçisi Allah Onun vekiliydi

'O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi'

​O'nun Gibi'nin 23. bölümü yayında.
Şölene hazırlanın

'Şölene hazırlanın'

Abdullah Avcı, şampiyonluk için gün saydıklarını söyledi.
Çifte bayram

Çifte bayram

​Trabzonspor önümüzdeki hafta bir puan alması durumunda şampiyon olacak.
'Soğumuş bu'

'Soğumuş bu'

​Yusuf Erdoğan karşılaşmada kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi.

İlk yarıyı <br>erken bitirdi

İlk yarıyı
erken bitirdi

​Soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.