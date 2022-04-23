Vincenzo Montella: 'İnanılmaz gülünç buluyorum'

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'dan en az bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Adana Demirspor deplasmanında bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 75. dakikada Vargas attı. Ayrıca ev sahibi ekipte Remy 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

"Trabzonspor'u tebrik ederim"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakem hatalarına isyan etti. Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Ligin başından beri hak ederek kazandıklarını düşünüyorum. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele etti."

"İnanılmaz gülünç buluyorum"

"Maçın gidişatını değiştiren pozisyonlar oldu. Hakemler tarafından bazı kararlar vardı, 40 yıllık deneyimim var, VAR'ın olduğu dönemde böyle bir penaltı verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum. Böyle bir pozisyonda nasıl penaltı verilir? Gerçekten inanamadım."

"Balotelli'nin değil, hakemin eksikliğini hissettim"

"Karşılaşmada Balotelli'nin değil, dengeli bir hakemin eksikliğini hissettim. Şu anda hala Avrupa yarışının içindeyiz ama son 10 maçtır pozisyonların genelinde bize karşı çalınan bir durum var."