Şampiyonluğa son 90 dakika

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'dan en az bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Adana Demirspor deplasmanında bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 75. dakikada Vargas attı. Ayrıca ev sahibi ekipte Remy 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Haftaya şampiyonluk maçı var

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor puanını 76'ya yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor şampiyonluk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada alınacak en az bir puan bordo-mavili takımı mutlu sona ulaştıracak. Adana Demirspor ise deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak.

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Abdullah Avcı 'Çifte bayram' demişti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesi sonrasında yaptığı açıklamada, Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan Bayramı'nda çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Eğer gelecek hafta bordo-mavili takım şampiyonluğunu ilan ederse, pazartesi günü yaşanacak olan Ramazan Bayramı ile birlikte çifte bayram yapmış olacak.

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