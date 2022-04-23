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Adana Demirspor tribünlerinden koreografi şovu

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ve şampiyonluk için hafta sayan Trabzonspor'un karşı karşıya gediği maçta Adana tribünleri koreografi gösterisi yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor tribünlerinden koreografi şovu
Adana Demirspor-Trabzonspor

Ligin 34. haftasında Adana Demirspor ve şampiyonluk için hafta sayan lider Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Demirspor taraftarı koreografi şovu yaptı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.

Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.

  • İşte Adana Demirsporlu taraftarların koreografi gösterisi:
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