Adana Demirspor tribünlerinden koreografi şovu

Ligin 34. haftasında Adana Demirspor ve şampiyonluk için hafta sayan lider Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Demirspor taraftarı koreografi şovu yaptı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.

Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.

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İşte Adana Demirsporlu taraftarların koreografi gösterisi:

📸Adana Demirspor'dan koreografi:



"On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" pic.twitter.com/uOAPWXDlKM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 23, 2022



