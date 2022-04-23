Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıya 2 dakika erken bitirdi: Oyuncuları geri çağırdı​

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AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren HDP vekili Garo Paylan'a tepki gösterdi. "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. " diyen Çelik, "Bu, ahlaksız bir tekliftir." ifadelerini kullandı.