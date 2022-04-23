Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıya 2 dakika erken bitirdi: Oyuncuları geri çağırdı​

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarıyı bordo-mavili takım 2-0 önde tamamladı.
İlk yarıyı 2 dakika erken bitirdi
Karşılaşmada ilk yarının son anlarından ilginç bir an yaşandı. Mücadelede ilk yarının sonuna 6 dakika ilave süre eklendi ama hakem Yaşar Kemal Uğurlu, dördüncü dakika sonunda bitiş düdüğünü çaldı.
- İlk yarıyı 2 dakika erken bitirdiğini fark eden Uğurlu, soyunma odasına doğru giden oyuncuları geri çağırdı. Kendisinin hata yaptığını belirten Yaşar Kemal Uğurlu, hakem atışıyla beraber oyunu yeniden başlattı.