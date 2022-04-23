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Spor Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıya 2 dakika erken bitirdi Oyuncuları geri çağırdı
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Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıya 2 dakika erken bitirdi: Oyuncuları geri çağırdı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının sonuna 6 dakika eklenmesine rağmen, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu dördüncü dakika sonunda bitiş düdüğünü çaldı. Hatası fark eden Uğurlu, oyuncuları geri çağırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıya 2 dakika erken bitirdi: Oyuncuları geri çağırdı​
Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarıyı bordo-mavili takım 2-0 önde tamamladı.

İlk yarıyı 2 dakika erken bitirdi

Karşılaşmada ilk yarının son anlarından ilginç bir an yaşandı. Mücadelede ilk yarının sonuna 6 dakika ilave süre eklendi ama hakem Yaşar Kemal Uğurlu, dördüncü dakika sonunda bitiş düdüğünü çaldı.

  • İlk yarıyı 2 dakika erken bitirdiğini fark eden Uğurlu, soyunma odasına doğru giden oyuncuları geri çağırdı. Kendisinin hata yaptığını belirten Yaşar Kemal Uğurlu, hakem atışıyla beraber oyunu yeniden başlattı.

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