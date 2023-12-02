Vincenzo Montella'dan EURO 2008 benzetmesi

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası(EURO 2024) grup kura çekimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

'Kura kuradır'

"Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak."





'EURO 2008'i hatırlattı'

"Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük."





'Her maç zordur'

"Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde. Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır. 'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde."





"Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz?"

Vincenzo Montella: "İnşallah!"

❓ "Ronaldo'nun son turnuvası, Portekiz'e karşı galibiyetimiz yok, kazanabilir miyiz?"



🥲 Vincenzo Montella: "İnşallah" pic.twitter.com/drLhzd7YlP — SPOR (@yenisafakspor) December 2, 2023





'Çok çalışmamız lazım'

"EURO 2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım"





'Her şeyi yapacağız'

"Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum"











