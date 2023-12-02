EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda çekildi.
Saat 20.00'de başlayan organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katıldı.
EURO 2024 Grupları şöyle:
A Milli Takımımızın EURO 2024 Fikstürü:
18 Haziran 2024 Playoff C - Türkiye (Dortmund)
22 Haziran 2024 Portekiz - Türkiye (Dortmund)
26 Haziran 2024, Çekya - Türkiye (Hamburg)
24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16'ya yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Kuralara, 21 takım katıldı. Diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak. EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.