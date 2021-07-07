Spor Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitiriyor
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Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın da onay vermesiyle birlikte Fabio Martins transferini bitirme noktasına geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitiriyor
Fenerbahçe Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’de yönetim Portekizli futbolcu Fabio Martins transferini bitirme noktasına geldi. Teknik direktör Vitor Pereira da Martins transferine onay verdi.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Yönetim 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varırken, kulübü Braga ile ise görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim Portekiz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Braga ile pazarlıklar devam ediyor.

  • Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ta kiralık olarak geçiren Martins sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Braga görüşmelerde kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor.

Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı
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Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı

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