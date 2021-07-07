Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitiriyor

Sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’de yönetim Portekizli futbolcu Fabio Martins transferini bitirme noktasına geldi. Teknik direktör Vitor Pereira da Martins transferine onay verdi.
Satın alma opsiyonlu kiralık
Yönetim 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varırken, kulübü Braga ile ise görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim Portekiz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Braga ile pazarlıklar devam ediyor.
- Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ta kiralık olarak geçiren Martins sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Braga görüşmelerde kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor.
Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, buradan doğacak boşluğu Fabio Martins ile doldurmayı planlıyor.https://t.co/Ox0XeXno88
Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, buradan doğacak boşluğu Fabio Martins ile doldurmayı planlıyor.https://t.co/Ox0XeXno88— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 30, 2021