Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitiriyor

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Meteorolojiden dört ile kritik uyarı: Kuvvetli yağacak su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ise dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..