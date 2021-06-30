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Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı

Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, buradan doğacak boşluğu Fabio Martins ile doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile bu sene prensip anlaşması sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı
Martins bu sezon 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, geçen sezonu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Riyad’da kiralık geçiren Portekizli sol kanat oyuncusu Fabio Martins’in transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varırken, kulübü Braga ile ise görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralamak istiyor

Martins, Avrupa kupalarında oynamak istediği için Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Martins’i kiralık olarak kadroya katmak, Braga ise sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

  • Tecrübeli futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti. Martins bir önceki sezon ise Portekiz’de 29 mücadelede 12 gol ve 6 asistle dikkat çekmişti.

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