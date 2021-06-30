Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı

Dünya

Kanada'da rekor sıcaklık: 70 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da rekor sıcaklıklar ölümlere neden oldu. British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.