Fenerbahçe Fabio Martins ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, geçen sezonu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Riyad’da kiralık geçiren Portekizli sol kanat oyuncusu Fabio Martins’in transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varırken, kulübü Braga ile ise görüşmelerini sürdürüyor.
Kiralamak istiyor
Martins, Avrupa kupalarında oynamak istediği için Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Martins’i kiralık olarak kadroya katmak, Braga ise sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
- Tecrübeli futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti. Martins bir önceki sezon ise Portekiz’de 29 mücadelede 12 gol ve 6 asistle dikkat çekmişti.
Fenerbahçe ile anlaşan Caulker, Alanyaspor'a veda etti. https://t.co/VTaa5e7xLY
Fenerbahçe ile anlaşan Caulker, Alanyaspor'a veda etti. https://t.co/VTaa5e7xLY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 30, 2021