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Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

11:1024/03/2025, Pazartesi
AA
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Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu
Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.

Buna göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 7 etaptan oluşacak.


2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Sezon, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak.


664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.


CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:


16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri


30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri


13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri


25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri


8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri


22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri


7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

#Yağlı güreş 2025
#Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu
#2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi

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