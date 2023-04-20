Yasemin Adar 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu

2023 Avrupa şampiyoasında 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente’yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osnıach’i (14-4) Sayı tuşu ile yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar 6. Avrupa şampiyonluğu için akşam seansında Avusturya’lı Martina Kuenz karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında rakibini bastırarak yerde 2 puan aldı. Adar, ilk devreyi kontrollü güreşerek Martina Kuenz karşısında ikinci devreye 2-0 önde başladı. Atak güreşen Kuenz karşısında kontrolü hiç bırakmayan milli mayo Yasemin Adar, maçın ilk pasif uyarısını aldı. Rakibine pasif güreştiği için 1 puan verdi ve son dakikaya minder dışına kaçtığı için skor 2-2 oldu. Eşitlikle son 30 saniyeye giren son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, maçı avantaj puanıyla kazanarak 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.