Yasin Kol kimdir? Yasin Kol hangi takımlıdır ve nerelidir?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesini hakem Yasin Kol yönetti. Kol, maçın ilk devresinde siyah-beyazlı ekibin aleyhine verdiği kırmızı ve sarı kartlarla taraftarların tepki göstermesine sebep oldu. Peki Yasin Kol kimdir, hangi takımlıdır ve nerelidir? İşte detaylar...

Yasin Kol

Yasin Kol kimdir?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

Yasin Kol nerelidir?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987'de Trabzon'da doğmuştur. Kol, 2020-21 sezonundan itibaren 'orta hakem' olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır.

REKLAM

Yasin Kol hangi takımlıdır?

Hakem Yasin Kol'un, hangi takımı tuttuğu bilinmemektedir.

Yasin Kol Twitter'da gündem oldu

Yasin Kol, Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk yarıda sergilediği performansla birlikte Twitter'da gündem oldu.

Hakem Yasin Kol, Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısındaki performansıyla Twitter’da tt oldu. pic.twitter.com/F7oR2y3n9v — ZPOR (@gzt_spor) August 14, 2022

Erman Toroğlu'ndan Yasin Kol yorumu

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Yasin Kol'un maç yönetimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Süper Lig'de bu sezon hakemler, uçan kuşa bile kart gösteriyorlar." ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Rıdvan Dilmen, Yasin Kol'un performansını değerlendirdi

Erman Toroğlu'nun ardından bir diğer ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de, Yasin Kol'un performansını değerlendirdi. Dilmen, değerlendirmesinde, "Maç ne olur bilmiyorum. Bitmiş maça hakem Yasin Kol, Alanyaspor'u ortak etti. Emrecan'ın kırmızı kartı yanlış. . Alanyasporlu Fatih'in ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyon vardı." cümlelerini kullandı.