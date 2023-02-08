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Spor

Yeni Malatyaspor tarihi kararın eşiğinde

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında flaş bir açıklamada bulundu. Yaman, ligden çekilebileceklerini duyurdu.

20:15 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Yaman - Yeni Malatyaspor Başkanı

Ahmet Yaman - Yeni Malatyaspor Başkanı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da başkan Ahmet Yaman, açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında futbol ligleri TFF’nin aldığı kararla 1 hafta ertelendi. Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.

Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, “Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” diye konuştu.



#Yeni Malatyaspor
#1. Lig
#Ahmet Yaman
11 dakika önce
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Yeni Malatyaspor tarihi kararın eşiğinde
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