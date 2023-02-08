Yeni Malatyaspor tarihi kararın eşiğinde

Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, “Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” diye konuştu.