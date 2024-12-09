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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi

15:269/12/2024, Pazartesi
DHA
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Adem Büyük
Adem Büyük

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Ekim 2024 tarihinde teknik sorumlu olarak anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Adem Büyük ile yollarını ayırdığı açıkladı.


Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol sorumlumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Yeni Malatyaspor, eksi 3 puanla Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alıyor.












#1. Lig
#Yeni Malatyaspor
#Adem Büyük

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