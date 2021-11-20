Yeni Şafak'tan derbiye özel uygulama: Siz seçin, biz odaklanalım

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin büyük merakla beklediği derbiyle ilgili bütün detayları size ulaştıracak olan Yeni Şafak Spor Servisi, sosyal medya hesaplarından da yeni bir uygulamaya imza atacak ve taraftarları derbi heyecanına ortak edecek.

Foto muhabirlerimiz Kadircan Dilli ve Recep Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında sizin seçeceğiniz bir isme odaklanacak ve karşılaşma boyunca hiçbir yerde bulamayacağınız detay görüntülerini takipçilerine ulaştıracak.

Dev derbide özellikle görüntülenmesini istediğiniz ismi ankete katılarak seçebilirsiniz.

Anket sonuçları derbi öncesi Yeni Şafak Spor sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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