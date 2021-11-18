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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbinin hakemi belli oldu
Halil Umut Meler

Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi

  • 13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
  • 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi

  • 20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük

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