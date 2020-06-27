UEFA AVRUPA LİGİ

Yeşil sahalara veda eden efsane isim Arjen Robben futbola geri döndü

Arjen Robben, futbola geri döndüğünü açıkladı. Hollandalı futbolcu altyapısından yetiştiği Groningen'e imza attı. Robben yeni sezonda 10 numaralı forma ile mücadele edecek

Haber Merkezi Yeni Şafak
36 yaşındaki Arjen Robben, futbol kariyerine devam edeceğini açıkladı.

36 yaşındaki Arjen Robben, futbol kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen ve burada futbol kariyerine son veren Arjen Robben, futbola geri döndüğünü açıkladı. 36 yaşındaki yıldız isim, yeni sezonda altyapısından yetiştiği Groningen takımında oynayacak.

Tecrübeli futbolcu, transferinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Kulüp içindeki birçok insanla görüştüm. Belki de taraftarların çağrısını dinledim. "Kalbinin sesini dinle Robben" Futbolcu olarak geri dönüş sürecinde çalışıyorum. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Motivasyon çok önemli" ifadelerini kullandı.

Arjen Robben'in futbol kariyeri

  • Arjen Robben, Hollandalı eski futbolcudur. En son Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih takımında forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmayıp futbolu 2019 yazında bıraktığını açıklamıştır. Forvet arkası ve sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmıştır. Hollanda'da iki kez yılın oyuncusu seçilen Robben, Hollanda millî futbol takımının en önemli oyuncuları içinde yer almıştır. 2014 yılında Hollanda millî futbol takımı formasıyla İspanya'ya 5-1 galip gelen Arjen Robben FIFA Dünya Kupası'nda büyük işler başararak futbolcu sıralamasında 3. olmuştur.


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