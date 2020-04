Yıllar sonra gelen itiraf: Galatasaray'daki başarılarım Ibrahimovic yüzünden küçümsendi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'daki kariyeriyle ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu. Radyospor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "O dönem Ibrahimovic ile ilgilendiniz mi?" sorusuna şu karşılığı verdi;

"Ibrahimovic nedeniyle başarılar masanın altına süpürüldü"

"Zlatan Ibrahimoviç ile görüşmedik. O dönem 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek durumumuz var mıydı? O zaman anlamsız bir polemik yaratıldı. Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü. Biz o gün maddi şartlardan dolayı Ibrahimovic'i alamazdık. Hangi antrenör Ibrahimovic'i istemez."

"Real Madrid'i çalıştırmak isterim"

Hamzaoğlu, çalıştırmak istediği kulüple ilgili soruya ise, "Biz yola çıkarken ekip arkadaşlarımızla birlikte 'kişiliğimizden karakterimizden ödün vermeden başarılı olacağız' dedik. Ben de Real Madrid'i çalıştırmak isterim. Fakat Real Madrid'i çalıştırırken kişiliğimden karakterimden ödün veremem. Ben, Galatasaraylıyım özümü inkar edemem. Teklif gelirse ilerleyen süreçte görev alırım. Şu anda Gençlerbirliği teknik direktörüyüm; amacım takımımda başarılı olmak, altyapıdan gelecek oyunculara yol göstermek. Galatasaray, A Milli Takım ve Avrupa'da görev almak hedeflerim arasında" karşılığını verdi.