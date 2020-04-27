Zekeriya Alp: Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız

MHK Başkanı Zekeriya Alp hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını belirterek; "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. 5 kişilik bir kadro kurmuştuk, üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var, Çağatay Şahan yönetiminde. Takibi yapılıyor, hakemlerle sık sık diyalog halindeler. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız" dedi.

Ligler yeniden başlarsa alınacak önlemlerden biri de seremonide tokalaşmanın olmayacağı ve 'sosyal mesafe' kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılması. 'Sosyal' mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Bütün bunlara hakemlerin de tabi tutulacağını hatırlatan Alp, "Hiç bir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek" şeklinde konuştu.

"Bu süreçte hakemleri toplum daha iyi tanıdı"

Futbolsuz günlerde uzaktan erişim ile ve teknolojiyi kullanarak hakemlerle röportajlar yapılmasına izin veren Zekeriya Alp, "Hakemler bu süreçte daha iyi tanındı. Gerek sizin gerekse medyadaki diğer arkadaşların yaptığı röportajlarla hakemlerin de sen-ben gibi insanlar oldukları, güzel ailelerinin oldukları, eğitim seviyelerinin yüksek olduğu toplum önünde biraz daha gözler önüne serildi. Bu röportajlarla hakemlerin sempatik yanları, günlük yaşamları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.