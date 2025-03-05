Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. TFF çeyrek ve yarı final için kura çekimini yarın gerçekleştirecek. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek ve yarı finale hangi takımlar çıktı? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi ne zaman? İşte sorunun cevabı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.