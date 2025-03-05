Fenerbahçe’nin yıldızı Kostic’e şok: Kadroda yok!

Fenerbahçe’nin sezon başında renklerine bağladığı Sırp oyuncu Filip Kostic beklenmedik bir kararla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli camiada yankı uyandıran bu gelişme, taraftarlar arasında tartışma yarattı. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Filip Kostic'e Sırbistan Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için aday kadrosunu açıklayan Sırbistan, Kostic'e yer vermedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Kostic 2 gol 6 asist kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında Kızılyıldız'dan transfer ederek Zenit'e kiraladığı Mimovic, milli davet aldı.
Mimovic ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.