Fenerbahçe’de ayrılık: Yeni adresi belli oldu!

EN CİDDİ ADAY NOTTİNGHAM





Osayi'nin rotasını belirlediği ve İngiliz kulüpleriyle temas kurduğu öğrenilirken, Takvim'in haberine göre en ciddi ilgiyi Nottingham Forest gösterdi. İngiliz ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ola Aina'nın yerine Osayi'yi sağ bek olarak düşündüğü ve transfer görüşmelerine başladığı belirtiliyor.



