Milyonlarca emekli yeni yıl ile birlikte zam oranlarını ve ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. Geçimlerini emekli aylığıyla sağlayan vatandaşlar 6 aylık enflasyon oranının da belirlenmesi sonrasında maaşlarına gelen zamlar da netleşmiş oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları nasıl hesaplanır? Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...





ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?





Yeni maaş artışları, Ocak ayında ödenmeye başlanacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ancak, taban maaş artışı yasaya göre gerçekleştirileceği için, yasal düzenleme tamamlanmadan maaşlar 12.500 TL olarak ödenecek ve farklar daha sonra hesaplara yatırılacak.





EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?





Emekli maaşlarına yapılan artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı olan %15.75 olarak belirlenmişken, Emekli Sandığı emeklilerine %11.54’lük bir artış yapılacak. Bu oranların sabit kalması durumunda, artış Ocak maaşlarına yansıyacak ve emekliler, yeni maaşlarını bu artışla birlikte alacak.





KÖK AYLIK NASIL HESAPLANACAK?





E-Devlet üzerinden emekli maaşı ve ek ödeme bilgilerini görebilirsiniz. Kök aylık, Ocak ayı itibariyle enflasyon zammı ve ek ödeme tutarları ile hesaplanacak. Aralık ayında belirlenen kök maaşınıza %15.75 artış uygulanacak ve ek ödeme oranı, kök maaşın %4'ü kadar olacak. Ek ödeme tutarı da bu oranlara göre belirlenecek.









Örnek Hesaplama: 11.000 TL Maaş Alan Bir Emekli





Örneğin, Aralık ayında 11.000 TL maaş alan bir emekli, bu maaşa %15.75 zam alacak. Bu artış ile maaşı 12.500 TL'ye çıkacak. Ayrıca, %4 ek ödeme olarak 440 TL ve 1.060 TL Hazine desteği alacak. Bu durumda toplamda 12.500 TL maaş alacak.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 TL OLDU!





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.





Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.









En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.





En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10.000 TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.











