"Süper Ay" Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölene dönüşürken, Süper Ay'ın en iyi görüntülendiği yerlerden biri de İstanbul oldu. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 'Süper Ay' dünyanın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden manzaralarla kendisine hayran bıraktı. Bu yıl ağustos ayında kez yaşanacak olan Süper Ay ilk kez dün gece gözlemlendi.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu ve dolunay aşamasında olduğu zamanlarda gerçekleşen olağanüstü bir gök olayıdır. Bu nadir ve etkileyici fenomen, hem görsel olarak büyüleyici bir manzara sunar hem de çeşitli etkilere sahiptir.

Süper Ay, genellikle Ay'ın yörünge hareketi sırasında gerçekleşir. Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında ve aynı zamanda dolunay aşamasında olduğunda Süper Ay olarak adlandırılır. Bu durumda, Ay daha büyük ve daha parlak görünür.

SÜPER AY'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Süper Ay'ın çeşitli etkileri vardır. İlk olarak, bu olay sırasında deniz seviyesinde hafif yükselmeler meydana gelebilir. Bunun nedeni, Süper Ay'ın yerçekimi etkisinin gelgitleri artırmasıdır. Ayrıca, Süper Ay gece gökyüzünde muhteşem bir manzara sunar ve fotoğraf meraklıları için harika bir fırsattır.

SÜPER AY MANZARALARI