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Süper Lig 18. hafta maç programı

Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi. Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı. 17. hafta maçlarının tamamlanmasından sonra şimdi gözler yeni hafta maçlarında. Süper Lig'de 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi heyecanına sahne olacak. FB-GS maçı 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Peki Süper Lig haftanın maçları saat kaçta? İşte Süper Lig 18. hafta maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 18. hafta maçları: süper lig 18. hafta maçları ne zaman başlayacak, maç saat kaçta? Hangi takım kiminle oynayacak?
Süper Lig 18. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın (7 Ocak) oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig 18. hafta maç programı
Süper Lig 18. hafta maç programı

Süper Lig 18.hafta 7 Ocak Cumartesi kimin maçı var?

  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
  • 19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Süper Lig 18.hafta 8 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var?

  • 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
  • 16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

Süper Lig 18.hafta 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

  • 17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

Süper Lig 17. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2
  • Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
  • Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1
  • Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4
  • Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
  • Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
  • Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1
  • Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0
  • Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0

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