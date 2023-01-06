Süper Lig 18. hafta maç programı Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi. Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı. 17. hafta maçlarının tamamlanmasından sonra şimdi gözler yeni hafta maçlarında. Süper Lig'de 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi heyecanına sahne olacak. FB-GS maçı 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Peki Süper Lig haftanın maçları saat kaçta? İşte Süper Lig 18. hafta maç programı.

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