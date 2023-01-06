Süper Lig 18. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın (7 Ocak) oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı açıklandı.
Süper Lig 18.hafta 7 Ocak Cumartesi kimin maçı var?
- 16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
- 19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Süper Lig 18.hafta 8 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var?
- 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
- 16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
- 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
Süper Lig 18.hafta 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2
- Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
- Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1
- Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4
- Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
- Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
- Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1
- Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0
- Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0