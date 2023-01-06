Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak 2023 Cuma maç programı

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı. Süper Lig’in17 haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı 2-2, Adana Demirspor-İstanbulspor maçı 6-0, Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçı 1-1 sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ocak Cuma 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11:45 Melbourne Victory – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bein Sports 4

14:30 Perth Glory – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4

18:15 Ponferradina – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner

20:00 Strasbourg – Angers Fransa Kupası Bein Sports 4

20:00 Grenoble – Nimes Fransa Kupası Bilyoner

20:00 Paris FC – Valenciennes Fransa Kupası Bilyoner

20:00 Pau – Montpellier Fransa Kupası Bilyoner

20:30 Elche – Celta Vigo İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport

20:30 Sporting Gijon – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner

22:00 Twente – FC Emmen Hollanda Eredivisie Bilyoner

22:00 Benfica – Portimonense Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

22:00 NAC Breda – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Den Bosch – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Dordrecht – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong AZ – Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Maastricht – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Oss – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 VVV Venlo – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Willem II – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Zwolle – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:45 Standard Liege – St.Truiden Belçika Pro League S Sport Plus

23:00 Valencia – Cadiz İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport

23:00 Manchester Utd – Everton İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1

23:00 Chateauroux – PSG Fransa Kupası Bein Sports 4

23:00 Leganes – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner

Süper lig maç sonuçları



Süper Lig 17. hafta toplu maç sonuçları

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

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HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4

Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0