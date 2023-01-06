Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak 2023 Cuma maç programı

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı. Süper Lig’in17 haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı 2-2, Adana Demirspor-İstanbulspor maçı 6-0, Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçı 1-1 sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ocak Cuma 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 11:45 Melbourne Victory – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 14:30 Perth Glory – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 18:15 Ponferradina – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:00 Strasbourg – Angers Fransa Kupası Bein Sports 4
- 20:00 Grenoble – Nimes Fransa Kupası Bilyoner
- 20:00 Paris FC – Valenciennes Fransa Kupası Bilyoner
- 20:00 Pau – Montpellier Fransa Kupası Bilyoner
- 20:30 Elche – Celta Vigo İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 20:30 Sporting Gijon – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 22:00 Twente – FC Emmen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:00 Benfica – Portimonense Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart
- 22:00 NAC Breda – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Den Bosch – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Dordrecht – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Jong AZ – Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Maastricht – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Oss – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 VVV Venlo – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Willem II – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Zwolle – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:45 Standard Liege – St.Truiden Belçika Pro League S Sport Plus
- 23:00 Valencia – Cadiz İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 23:00 Manchester Utd – Everton İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
- 23:00 Chateauroux – PSG Fransa Kupası Bein Sports 4
- 23:00 Leganes – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
Süper Lig 17. hafta toplu maç sonuçları
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4
Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0
Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0