Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: