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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte Süper Lig 25. hafta maçlarının hakemleri...

13:29 . 9/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Süper Lig 25. hafta

Süper Lig 25. hafta

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



#25. hafta maçları
#Spor Toto Süper Lig
#süper lig hakemler
12 minutes ago
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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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