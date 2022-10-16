Özgün ÖZET | Karagümrük Hatayspor 3-0
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ÖZET | Karagümrük Hatayspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Goller 36. dakikada Caulker, 45+3’te Fabio Borini ve 90+6’te Diagne’den geldi. İşte Karagümrük Hatayspor maçı görüntüleri, golleri ve kritik pozisyonları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig maç özetleri: Karagümrük Hatayspor 3-0 maç özeti
Karagümrük-Hatayspor maçı özet görüntüleri

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.

Karagümrük Hatayspor maç özeti

  • 7. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dresevic’in sert şutunda yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere gitti.
  • 11. dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşu sonrası kazanılan topla birlikte Hatayspor’un hızlı hücumu başladı. Atılan uzun pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze, El Kaabi’ye pas çıkarmak isterken Ozdoev’in müdahalesi ile kornere gitti.
  • 26. dakikada Hatay spor atağında Lobjanidze’nin verdiği pasda Rayane Aabid şutu Dresevic’e çarparak ağlara gitti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve en direkt serbest vuruş kararı verdi.
  • 35. dakikada Jimmy Durmaz’ın sağ taraftan açtığı ortaya Borini’nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
  • 36. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Caulker’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-0
  • 45 3. dakikada Caner ’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Borini’nin son çizgiye inerek direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-0
  • 62. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Bertuğ’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 76. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Aabid’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Volkan Bayarslan VAR’da pozisyonu tekrar inceleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
  • 90 3. dakikada Vranjes’in Ozdoev’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
  • 90 6. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Karagümrük Hatayspor maç özeti izle

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